Madeira reforça conectividade somando os prejuízos da pandemia

A Madeira tem os quatro concelhos mais populosos todos em risco muito elevado ou em risco extremo para a transmissão do SARS-CoV-2. Uma realidade que se confirma depois de também Machico, com 48 novos casos nos últimos dois dias, ter ascendido a concelho de elevado risco.

A evolução da pandemia na Madeira colocou em isolamento 3,5% dos alunos do 1,º e 2.º ciclos da Madeira, sendo o nível de infecção nas crianças até aos 9 anos inferior a 6% na Região e abaixo da média nacional.

A pandemia também está a prododuzir impacto no comércio, nomeadamente de vinho Madeira, cujas vendas baixaram 22% em 2020.

O presidente do Governo Regional assinalou esta manhã a entrega oficial à Região do novo cabo submarino de telcomunicações, descrito como um dia histórico que permitirá à Madeira passar a estar bem dotada em termos de conectividade durante os próximos 30 anos.

Miguel Albuquerque que já reagiu à sondagem do DIÁRIO/TSF-Madeira, revelando que o candidato do PSD à Câmara do Funchal será apresentado entre final de Fevereiro e início de Março.