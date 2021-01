Câmara de São Vicente com orçamento de 7,8 milhões de euros para 2021

A Câmara Municipal de São Vicente, no norte da ilha da Madeira, dispõe de um orçamento de 7,8 milhões de euros para 2021, valor que representa um acréscimo de 6,85% em relação ao 2020.

"A rubrica social a realizar em 2021 é de 1,5 milhões de euros e distingue-se em grandes áreas, nomeadamente, educação, ação social, habitação, cultura, desporto, recreio e lazer", indica a autarquia, liderada pelo independente José António Garcês, em nota enviada à agência Lusa.

O orçamento municipal, o plano plurianual de investimentos, o plano de atividades e o mapa de pessoal para o ano económico de 2021 foram aprovados por unanimidade ao nível do executivo camarário, composto por cinco vereadores do movimento Unidos Por São Vicente, e por maioria na Assembleia Municipal.

"O valor global da despesa na ótica das grandes opções do plano para 2021 é de quatro milhões de euros, dos quais 2,2 milhões referem-se ao plano plurianual de investimentos e 1,8 milhões ao plano de atividades municipal", esclarece a autarquia.

O concelho de São Vicente, localizado na costa norte da ilha da Madeira, é composto por três freguesias (São Vicente, Ponta Delgada e Boaventura) e tem 5.723 habitantes (Censos de 2011), que se dedicam essencialmente à agricultura e ao pequeno comércio.

Em 2013, José António Garcês venceu as eleições com maioria absoluta à frente do movimento de cidadãos Unidos Por São Vicente e, em 2017, foi reeleito para um segundo mandato, novamente com maioria absoluta (79,20%), tendo contado com o apoio do PSD, partido do qual já foi militante.

O orçamento municipal para 2021 conta com cerca de 1,7 milhões de euros para requalificação urbana, viação rural, transportes e comunicações.

"De referir que este orçamento tem uma verba de dois milhões de euros afeta às despesas com o pessoal, apresentando um incremento de 31,21% em relação a 2020", indica a autarquia, explicando tal se deve ao procedimento concursal para a constituição de emprego em contrato de trabalho por tempo indeterminado, a decorrer no município.