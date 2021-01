O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, na entrega de viaturas à Guarda Florestal, confirmou que, amanhã, o Conselho de Governo vai deliberar, no sentido da proibição do consumo de bebidas de pé nos bares, de modo a evitar aglomerações de pessoas.

Quanto às escolas, revelou que os estabelecimentos até ao segundo ciclo, ensino profissional e especial, vão-se manter abertos, pois os números de contágios nestas escolas é residual.