Albuquerque aponta “situação sanitária muito grave no Funchal” e desvaloriza resultado da sondagem

O presidente do PSD Madeira desvaloriza o resultado da sondagem hoje publicada no DIÁRIO de Notícias que coloca a coligação liderada pelo actual presidente da Câmara Municipal do Funchal, Miguel Silva Gouveia, à frente das preferências nas autárquicas para o Funchal.

Confrontado com o resultado que dá uma vitória à tangente à coligação ‘Confiança’, Albuquerque começou por dizer que não tinha “comentário nenhum”, alegando que “as eleições autárquicas vamos tratar mais à frente”. Já não é tempo de escolher o candidato ao Funchal? “Vamos escolher com tempo. Temos bastante tempo até lá. Agora estamos numa situação sanitária muito grave no Funchal e eu não acredito nessa sondagem – não estou a pôr em causa a sondagem – agora não acredito [no resultado] porque o estado em que o Funchal está, só olhando para o Funchal é que se pode concluir que este presidente de Câmara [não] tem condições para continuar”, atirou.

Quanto à definição do candidato a apresentar pelo PSD no Funchal, admitiu que na melhor das hipóteses, só daqui por um mês. “Penso que para fins de Fevereiro, princípios de Março”, apontou. Já sobre o eventual apoio do CDS, a resposta foi menos conclusiva: “Vamos tratar disso. Tudo será anunciado no seu devido tempo”.