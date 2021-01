Raízes de árvore estão a afectar alicerce de um prédio na Travessa dos Reis

Na sequência dos trabalhos de substituição de redes de saneamento básico que se encontram a decorrer na Travessa dos Reis, na freguesia da Sé, a Câmara Municipal do Funchal (CMF) informou que será necessário proceder, esta quinta-feira, ao abate de uma das três árvores ali existentes, uma vez que as raízes pertencentes ao exemplar em causa estão a afectar "as fundações do prédio que confina com o espaço" e também danificaram a rede de saneamento básico, colocando ainda em causa "a subsistência da nova rede".

"Uma vez identificada a situação, e não havendo tecnicamente outra alternativa disponível, a autarquia executará esta intervenção de imediato e o acesso à respectiva Travessa estará encerrado ao longo do dia desta quinta-feira e enquanto decorrerem os trabalhos", pode ler-se na nota enviada.