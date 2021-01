O Município do Funchal adjudicou à empresa José Avelino Pinto a empreitada de ‘Controlo e monitorização de fugas nas redes de águas associado ao sistema de telegestão existente no Concelho do Funchal - 2ª fase’. O contrato tem data de 7 de Janeiro e tem como prazo de execução 730 dias, dois anos.

O projecto é co-financiado pelo POSEUR e descrito nos seguintes termos: “O projecto contempla as seguintes intervenções principais: - Reformulação de áreas de influência; - Criação de Zonas de Medição e Controle (ZMCs), incluindo a criação de patamares intermédios de pressão e a gestão de pressões; -Reabilitação e acréscimo de condutas; Execução das intervenções necessárias à implementação das medidas preconizadas para a zona piloto.”

O valor contratual é de 9,8 milhões de euros.

A primeira fase dos trabalhos – ‘Controlo e monitorização de fugas nas redes de águas associado ao sistema de telegestão existente no Concelho do Funchal 1ª fase (Zona Piloto’ - foi adjudica à Sales Faria & Andrade por 2,3 milhões de euros. O contrato entre esta empresa e o Município foi assinado em Agosto de 2019 e teve um prazo contratual de um ano e meio.