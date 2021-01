PSD acusa CMF de demorar um ano para agir a favor dos munícipes

Os vereadores eleitos pelo PSD à Câmara Municipal do Funchal votaram, hoje, a favor das medidas apresentadas, pelo Executivo, para apoiar a economia local afectada pela pandemia, mas lamentem a demora das mesmas, sobretudo numa altura que obriga “a uma outra intervenção, muito mais alargada e atenta a quem, de facto, sofreu os efeitos desta crise”, explicou o vereador Paulo Silva Lobo.

O social-democrata critica a falta de visão e até de ambição de um Executivo que, durante um ano de graves dificuldades, “limitou-se a ignorar os problemas e a chumbar todas as propostas que eram apresentadas para minimizar os seus impactos, para que hoje, passado este tempo, viesse apresentar um Plano que mais não é do que a base das medidas que reprovou, sem qualquer critério a não ser político, em 2020”, acusa.

Paulo Silva Lobo considera “incompreensível” a demora em “agir, tomar decisões e implementar soluções efectivas”, por parte deste Executivo, ao longo de um ano difícil para os Funchalenses. Teme, por isso, que este pacote de medidas venha “fora de tempo” e possa “não evitar o encerramento de negócios e a perda de postos de trabalho, para além da consequente redução drástica do rendimento das nossas famílias”.

O PSD exige “respostas imediatas e excepcionais” e lembrou que o PSD apresentou, em 2020, inúmeras propostas ao Executivo Municipal do Funchal para atender aos problemas na altura em que os mesmos surgiram, mas foram chumbadas. Acredita que caso tivessem sido aprovadas e implementadas, “poderiam ter beneficiado, de facto e no momento certo, milhares de pessoas”.

O vereador do PSD lamenta, também, o facto da Câmara Municipal ter adulterado, nesta reunião, uma proposta apresentada pela vereação tendente a garantir a intervenção urgente no Caminho do Monte, transformando-a num Voto de Louvor ao próprio Executivo. “Chegamos ao cúmulo de ver uma Câmara vangloriar-se por um trabalho que nem fez”, rematou.