Funchal vai atribuir seis Bolsas de Criação Artística em 2021

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) vai avançar este ano com a criação de Bolsas de Criação Artística, concedendo desta forma apoios financeiros anuais para o desenvolvimento de projectos artísticos nas áreas das Artes Visuais, Artes Performativas e Escrita.

“À entrada de mais um ano que se antevê difícil para o sector cultural da Região, e em especial para os nossos artistas, devido à crise sanitária que subsiste, entendemos avançar desde já com este importante projecto, que acreditamos poder vir a ser uma grande ajuda para ampliar aquilo que é a criação, a expressão artística e a cultura na cidade do Funchal”.

Este apoio aos artistas, que já havia sido anunciado pelo presidente Miguel Silva Gouveia, na sequência da última reunião do executivo, permitirá atribuir seis bolsas de criação, com a duração de 2 meses, no valor de 5 mil euros cada.

O autarca salienta que "para que este regulamento vá ao encontro das expectativas de todos", é importante que cada um contribua desde já, consultando até ao dia 3 de Fevereiro a informação sobre a consulta pública que consta no site do Município do Funchal e enviando, posteriormente, as suas sugestões para o e-mail [email protected]".

Miguel Gouveia sublinha ainda que, perante a pandemia, que "veio abalar as bases nas quais assentavam as práticas artísticas e os processos de trabalho dos profissionais de todo um sector já de si tendencialmente marcado pela inquietude criativa e pela instabilidade laboral", compete "ao Estado, ao município e às empresas procurar fazer face a esta situação".

O presidente reafirma ainda a importância do investimento na criação artística, no contexto da candidatura a Capital Europeia da Cultura em 2027.

Recorda ainda que, recentemente, a CMF aprovou a contração de um empréstimo para a aplicação em despesas destinadas ao combate aos efeitos da pandemia, "que irá permitir levar para o terreno iniciativas e mecanismos de apoio no âmbito da cultura no valor de 475 mil euros".