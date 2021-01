Funchal "precisa de um presidente em exercício e não de um presidente em campanha”

Os vereadores do PSD eleitos à Câmara Municipal do Funchal (CMF) vieram hoje a público criticar o "alheamento da realidade" por parte do presidente do executivo.

Na origem da censura está o adiamento da reunião de câmara, agendada para esta quinta-feira (14 de Janeiro), em "função da sua agenda pessoal", apontam os social-democratas.

“2021 começa da pior forma e as necessidades dos funchalenses não se compadecem com esta falta de compromisso e de decisão (...) A esperada reunião de câmara prevista para hoje, cancelada por motivos de agenda do presidente do executivo, leva a que a vereação do PSD eleita à Câmara Municipal do Funchal questione 'até quando é que os funchalenses terão de esperar para que se tomem decisões efectivas e para que a autarquia esclareça e promova soluções há muito pendentes, neste ano difícil que agora se inicia”.

Já sobre a reunião de vereação anterior (mantida no passado dia 7 de Janeiro), os vereadores 'laranja' consideram que na mesma ficou patente “a inação e a incapacidade deste executivo concretizar o que pretende fazer, conforme lhe compete, para apoiar e melhorar a vida de milhares de pessoas que estão, neste momento, a atravessar sérias dificuldades".

Críticas que o PSD reforça, afirmando que as famílias e as empresas do Funchal “não podem esperar mais por soluções e não podem continuar a ser ignoradas nas suas necessidades” e lembrando que "seria tempo do executivo implementar medidas de apoio à recuperação social e económica que o concelho tanto precisa, tanto mais quando as moratórias concedidas em 2020 neste momento já estão sem efeito e terão de ser pagas, agravando a situação daqueles que já enfrentam sérias dificuldades".

Os vereadores recordam, a título de exemplo, propostas que a seu ver já poderiam ter sido implementadas, como sejam: a criação do Fundo de Recuperação para o Comércio local, a isenção do pagamento das rendas dos espaços comerciais concessionados pelo Município do Funchal, o apoio à Hotelaria, a suspensão de taxas municipais a entidades participantes em eventos turísticos no município, o apoio suplementar extraordinário ao Subsídio de Arrendamento Municipal, o apoio ao pagamento de rendas pelos inquilinos da SocioHabitaFunchal e a Linha de apoio à economia local- Restauração e similares.