104 mil euros repavimentam Estrada Conde de Carvalhal

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) investiu cerca de 104 mil euros para os trabalhos de repavimentação da Estrada Conde Carvalhal. Esta manhã, o Presidente da Câmara Municipal do Funchal, Miguel Silva Gouveia, e o Vereador das Obras Públicas, Rúben Abreu, acompanhados pelo Presidente da Junta de Freguesia de Santa Maria Maior, Guido Gomes, e pelo Presidente da Junta de Freguesia de São Gonçalo, Paulo Bruno Ferreira, visitaram a conclusão da obra que liga as duas freguesias.

“Esta foi uma intervenção que teve início no Chão da Loba e terminou junto ao largo da Igreja de São Gonçalo, permitindo pavimentar uma das mais importantes e antigas entradas no centro da cidade do Funchal”, referiu Miguel Silva Gouveia, salientando que é mais uma obra incluída no lote de intervenções que a Autarquia realiza desde o final do ano passado, e que vai chegar a todas as freguesias do concelho, com a pavimentação de mais de 7km de estradas.

O Presidente recordou, ainda, que estas obras são “asseguradas pelo planeamento e pela gestão de recursos responsável deste Executivo Municipal, depois do PSD e do CDS terem chumbado, pelo segundo ano consecutivo, um Orçamento Municipal que incluía dezenas de intervenções como esta, com benefícios indiscutíveis para a qualidade de vida da população.”

“Miguel Silva Gouveia diz não “baixar braços”, sobretudo nesta altura de tantas dificuldades para tanta gente, prometendo “continuar a trabalhar de forma séria, fazendo tudo o que estiver ao nosso alcance para melhorar a vida dos funchalenses e de todos aqueles que fazem parte do dia-a-dia do Funchal”, concluiu.