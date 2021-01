“Fica a ideia de que a situação não está controlada” conclui Ricardo Franco

Por não estar devidamente esclarecido dos dados ou critérios que terão motivado o Governo Regional a avançar com um conjunto de novas medidas destinadas a manter o controlo da propagação da pandemia na Região, o presidente da Câmara Municipal de Machico prefere não se alongar em comentários.

“Atendendo às últimas medidas tomadas pelo Governo Regional relacionadas com a covid-19, não tendo conhecimento cabal dos dados ou critérios que levaram o governo a tomá-las, fica a ideia de que a situação não está controlada, obrigando a endurecer essas mesmas medidas”, considera Ricardo Franco.

A este propósito o autarca socialista aproveita apenas para relembrar que “ao nível autárquico o município de Machico foi pro-activo na tomada de medidas preventivas com restrições na utilização de espaços municipais e de suspensão do atendimento presencial, entre outras, e fomos acusados de alarmistas pelo maior partido da oposição no concelho, vindo o tempo nos dar razão”, sublinha. Conclui por isso que “independentemente de outras leituras, está claro que a defesa da saúde pública e da população madeirense está no topo das prioridades.”