Doente com covid-19 encaminhado para o Funchal

Um homem com covid-19 na casa dos 70 anos foi transportado ontem desde o Porto Santo para Santa Cruz, onde depois foi encaminhado para o Hospital Dr. Nélio Mendonça por apresentar problemas respiratórios. Eram cerca das 19h30.

O doente foi levado pelos Bombeiros Voluntários do Porto Santo até ao avião da Força Área no Aeroporto da ilha, tendo daí viajado para o Internacional da Madeira – Cristiano Ronaldo em cápsula, devido a ser um doente infectado com o novo coronavírus.

Segundo informações disponibilizadas, o doente aguentou bem a viagem até à Madeira, onde foi internado.