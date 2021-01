PSD Machico acusa Ricardo Franco de usar a pandemia como "arma de arremesso político"

“É lamentável que o Presidente da Câmara Municipal de Machico esteja mais preocupado em criticar as medidas anunciadas pelo Governo Regional que hoje entram em vigor do que em ser proativo e em encontrar, conforme lhe compete, soluções efectivas para o Município”.

A afirmação é do presidente da Concelhia do PSD Machico, Norberto Maciel, que reage assim às declarações de Ricardo Franco, que ontem afirmou publicamente ter ficado com a ideia de que "a situação [da covid-19] não está controlada" na Região-

O PSD Machico acusa, pois, o autarca de "desconhecer a realidade do concelho e de usar a pandemia como arma de arremesso político".

“Desconhecimento esse já visível anteriormente, quando, em dezembro, lançou o alarme em vez de ser parte ativa na resolução do problema”, frisa Norberto Maciel.

O social-democrata enaltece o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido em Machico "pela delegação de saúde local em articulação com as entidades de saúde regionais e, não, pela autarquia" no que respeita ao combate e contenção da pandemia e lamenta que o presidente do executivo “prefira atacar quem trabalha e quem encontra soluções".

Nota ainda que Ricardo Franco "nem sequer alguma vez visitou as instalações e as unidades operacionais de combate ao covid-19 no concelho”.

Norberto Maciel lembra ainda que algumas das recomendações dos autarcas do PSD junto do Município foram "chumbadas e depois seguidas" e aponta como exemplos deste "aproveitamento político" a proposta para que as reuniões de vereação passassem a ser não presenciais, o reforço do apoio às escolas ao nível dos meios de protecção individual ou a densificação periódica dos espaços públicos.

Refira-se que até dia 12 Janeiro 2021 o Município de Machico contabilizava 66 casos activos de covid-19.