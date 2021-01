Administradas 4.832 vacinas na Madeira na primeira fase

Na Madeira foram aplicadas até hoje um total de 4.832 vacinas contra a covid-19, tendo começado a segunda fase da vacinação nos primeiros 85 profissionais de saúde nos quais foi administrada, informou o Governo Regional.

De acordo com a informação facultada à agência Lusa pela Secretaria Regional da Saúde, foram vacinadas até hoje 4.832 pessoas, sendo 2.606 profissionais de saúde, 2.162 utentes e funcionários de lares e 100 bombeiros.

"Arrancou hoje, 21 de janeiro, a segunda dose da vacinação contra a covid-19 às 85 pessoas que foram vacinadas no dia 31 de dezembro de 2020, no Hospital Dr. Nélio Mendonça", refere a nota difundida por este departamento do governo madeirense.

A primeira fase teve início no último dia do ano passado, começando com a aplicação a cinco profissionais de diferentes áreas daquela unidade hospitalar.

Nesse dia foram vacinados um médico, um enfermeiro da Unidade de Contingência Covid-19, uma técnica superior de diagnóstico e terapêutica de análise clínicas do laboratório do Serviço Regional de Saúde (SESARAM), uma assistente operacional integrada na operação de rastreio montada no aeroporto da Madeira e um tripulante de ambulância do serviço de transporte de doentes não urgentes.

Na mesma informação, o governo madeirense acrescenta que para sexta-feira estão "programadas a segunda dose da vacina aos profissionais de saúde vacinados no dia 01 de janeiro, incluindo os 30 afetos ao Centro de Saúde do Porto Santo".

O último boletim epidemiológico divulgado na quarta-feira pela Direção Regional de Saúde indica que a Madeira reportava 129 novos casos de covid-19, passando a contabilizar 3.906 infeções desde 16 de março de 2020, tendo 31 óbitos associados à covid-19 e 1.765 casos ativos.

Ainda mencionou que, entre 13 e 20 de janeiro, a Madeira registou uma média diária de 131 casos de covid-19.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.075.698 mortos resultantes de mais de 96,8 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 9.686 pessoas dos 595.149 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.