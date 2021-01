Dolores Aveiro diz que fé de Ronaldo vem dela

Dolores Aveiro é hoje uma mãe ainda mais orgulhosa, confessou ao DIÁRIO. Os títulos e conquistas já não são vividos como os primeiros, com o mesmo entusiasmo, mas antes com a serenidade de um vencedor para quem as vitórias se tornaram o dia-a-dia. “É um orgulho para a gente e ele trabalha para isso”, disse a mãe de Cristiano Ronaldo, reagindo assim a mais uma conquista do jogador madeirense. O craque venceu ontem mais uma Supertaça de Itália ao serviço da Juventus e simultaneamente marcou o 760.º golo da sua carreira, tornando-se o melhor marcador da história do futebol. “Ele nasceu para isto”.

À pergunta se Cristiano Ronaldo hoje vive cada título quase como se fosse o primeiro, a mãe responde: “Não. Ele fica feliz”. E acrescenta que o novo título “É bem merecido”.

Uma das maiores fãs assumidas de Cristiano Ronaldo e um dos pilares da vida do jogador madeirense, Dolores Aveiro conta que nesta fase já não celebram as conquistas. “No princípio celebrava-se, mas agora não”. “Já são muitas”.

A família não fica à espera de novos recordes e motivos extra para ter orgulho no jogador, para vários o melhor do Mundo, de sempre. Hoje, continua, já não sofre com as aventuras e desventuras do filho dentro das quatro linhas, como acontecia no passado. O que mudou? “Meti-me na cabeça que ele trabalha para isso. Claro que eu fico feliz, mas já não sofro tanto como no princípio”.

Quando as coisas não correm como pretendido para Ronaldo, a tristeza também é partilhada pelo clã Aveiro. “Ele trabalha bastante e quando não acontece, fica-se tristes. Mas eu digo-lhe: ‘Este ano não foi, para o ano será, se Deus quiser’. É isso que a gente lhe transmite”.

“Ele acredita muito”, afirma a mãe, que sem falsa modéstia vê um pouco de si nessa faceta do jogador. “Talvez foi da minha parte, que eu também sempre acreditei nas coisas. A pessoa tem fé e ele é uma pessoa com fé e ele luta para isso”.

É mundialmente conhecida a exigência de Cristiano Ronaldo para consigo e com o seu trabalho. Dolores revela que CR7 não desiste de instigar esse espírito de vencedor nos colegas e que essa veia de campeão está-lhe dentro. “É dele mesmo, ele nasceu para isto”.

Dolores Aveiro está na Madeira. Confessa que lhe custa viver à distância do filho e dos netos. “Eu estive este fim-de-semana lá, vim na segunda. Fui quatro dias, deu para matar as saudades, mas custa muito”.

A matriarca prefere viver na Região. “É outra vida. Estou ao pé dos meus e é a minha terra”.

Dolores assume publicamente que tem tudo o que gostava de ter na vida e que a saúde acaba por ser o bem mais precioso. “Chegar com saúde ao dia seguinte é o que conta”.

Quanto a outros desafios, está satisfeita com os trabalhos de publicidade. “Vai-me aparecendo alguma coisa. Enquanto eu puder, vou fazer”, garantiu.