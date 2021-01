Caso positivo na Toca dos Traquinas ‘manda’ turma para isolamento

Uma criança que frequenta o infantário Toca dos Traquinas, no Funchal, testou positivo para a Covid-19. A infecção deu-se fora do contexto escolar e após contacto directo da criança com um familiar infectado.

No seguimento desta confirmação, 14 crianças, 1 educadora e 2 auxiliares vão se manter em casa em isolamento profiláctico, até ordens em contrário das autoridades de saúde. A informação foi transmitida aos pais já na noite de ontem.

Ao DIÁRIO, a directora pedagógica do infantário, Céu Alves, garante que estão a seguir todas as recomendações das autoridades de saúde. Pede ainda que os pais das crianças, agora em isolamento, se mantenham atentos a possíveis sintomas.