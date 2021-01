138 novos casos de COVID-19 hoje na Madeira

Hoje há 138 novos casos positivos a reportar, pelo que a Região passa a contabilizar 3777 casos confirmados de COVID-19 no território regional.

Segundo o boletim epidemiológico da Direcção Regional de Saúde, trata-se de 7 casos importados (3 provenientes da Alemanha, 1 da Lituânia, 1 Região de Lisboa e Vale do Tejo, 1 da Região Centro e 1 da Região Norte de Portugal) e 131 casos de transmissão local, "na sua maioria já associados a contactos ou contextos de casos positivos. Investigações epidemiológicas dos casos estão ainda em curso".

O boletim refere os dois óbitos registados hoje, recordando que a Região contabiliza, até à data, um total de 31 óbitos associados à COVID-19.

Havendo mais 81 casos recuperados a reportar (2.011 casos recuperados até à data), a DRS refere que hoje contabilizam-se 1.735 casos ativos, dos quais 112 são casos importados e 1623 são casos de transmissão local.

"Relativamente ao isolamento dos casos ativos, a assinalar que 73 pessoas se encontram hospitalizadas (69 pessoas em Unidades Polivalentes e 4 na Unidade de Cuidados Intensivos dedicada à COVID-19) e 43 pessoas cumprem isolamento numa unidade hoteleira dedicada, permanecendo as restantes em alojamento próprio."

A DRS acrescenta que, no total, há 153 novas situações que se encontram hoje em estudo pelas autoridades de saúde, estando estas relacionadas com contactos com casos positivos, situações reportadas à linha SRS24 ou ao SESARAM, EPERAM. "Investigações epidemiológicas estão em curso".