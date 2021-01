Madeira arrancou hoje segunda dose de vacinação Covid-19

Arrancou hoje, 21 de Janeiro, a segunda dose da vacinação contra a COVID-19, no Hospital Dr. Nélio Mendonça, às 85 pessoas que foram vacinadas no dia 31 de Dezembro de 2020.

Pedro Ramos, secretário regional de Saúde e Protecção Civil, acompanhado pelo director regional de Saúde, Herberto Jesus, estiveram presentes da administração da segunda dose da vacina aos primeiros cinco profissionais do SESARAM: Pedro Balza (médico), João Caires (enfermeiro na Unidade De Contingência Covid-19), Ana Patrícia Sousa (Assistente Operacional integrada na operação aeroporto), Ludivina Freitas (Técnica Superiora de Diagnóstico e Terapêutica de Análises Clínicas do Laboratório de Patologia Clínica do SESARAM) e Adérito Delgado (tripulante de ambulâncias do Serviço de Transporte de Doentes Não Urgentes do SESARAM).

Para sexta, 22 de Janeiro estão programadas a segunda dose da vacina aos profissionais de saúde que foram vacinados no dia 01 de Janeiro, incluindo os 30 afectos ao Centro de Saúde do Porto Santo.