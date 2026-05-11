Mais de 120 famílias candidataram-se às 30 casas na Ponta do Sol

O programa de renda acessível do Governo Regional para o novo Conjunto Habitacional do Vale da Ribeira, na Ponta do Sol, recebeu cerca de 120 candidaturas, confirmou Leonel Silva, presidente do Conselho de Administração do Instituto de Habitação da Madeira.

Das candidaturas apresentadas, apenas 30 famílias receberam agora habitação, mantendo-se ainda uma lista de suplentes com cerca de 40 a 50 agregados considerados elegíveis, mas sem resposta imediata.

Segundo explicou o responsável, os fogos foram atribuídos através do programa de renda reduzida, após um procedimento público de candidaturas onde as famílias tiveram de apresentar documentação relativa aos rendimentos, composição do agregado e restantes elementos necessários para definição da pontuação e ordenação final.

A atribuição teve em conta critérios sociais e económicos, existindo apartamentos T1, T2 e três fogos T3 destinados a agregados maiores.

Leonel Silva revelou ainda que algumas famílias acabaram por desistir da atribuição por considerarem que o valor da renda ficava acima da expectativa inicialmente criada. Ainda assim, sublinhou que não se trata de habitação social, mas sim de renda acessível calculada de acordo com os rendimentos de cada agregado familiar.

Os valores poderão variar entre cerca de 280 euros e os 500 ou 600 euros nos apartamentos de maior tipologia, dependendo sempre da situação económica das famílias seleccionadas.

O responsável explicou ainda que os beneficiários pertencem sobretudo à classe média trabalhadora, incluindo jovens casais e famílias com filhos, não existindo um perfil único entre os candidatos.

Perante a elevada procura, Leonel Silva garantiu que o Governo Regional continuará a procurar novas soluções habitacionais e novos investimentos para reforçar a oferta pública de habitação na Madeira, admitindo que a necessidade continuará a existir nos próximos anos.