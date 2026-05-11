Construir habitação acessível “a bom ritmo”

O presidente do Governo Regional garantiu, na Ponta do Sol, que o Executivo vai continuar a reforçar a construção de habitação a preços acessíveis em vários concelhos da Madeira, assumindo que a procura continua muito acima da oferta existente.

Miguel Albuquerque falava durante a visita ao Conjunto Habitacional do Vale da Ribeira, na Lombada da Ponta do Sol, empreendimento composto por 30 fogos e integrado na estratégia regional de reforço da oferta habitacional.

O chefe do Executivo sublinhou que o projecto “está inserido no compromisso do Governo relativamente à construção de habitação a preço acessível em todos os concelhos da Madeira”, lembrando que decorrem actualmente duas empreitadas na Ponta do Sol, ambas com 30 apartamentos, incluindo a obra dos Canhas.

Albuquerque destacou a localização do edifício do Vale da Ribeira, considerando tratar-se de um empreendimento “muito bem localizado no centro da freguesia”, com proximidade a serviços e às principais valências do concelho. Manifestou ainda satisfação pela qualidade da construção e pelo impacto social que terá junto das famílias beneficiárias.

O empreendimento representa um investimento superior a 6,2 milhões de euros e permitirá dar resposta habitacional a 30 famílias através do modelo de renda acessível.

Sobre os valores das rendas, Miguel Albuquerque explicou que os encargos serão calculados de acordo com os rendimentos de cada agregado, de forma a evitar prestações incomportáveis para as famílias.

Ainda assim, o presidente do Governo reconheceu que o défice habitacional continuará a existir, apesar do ritmo de construção em curso. Segundo indicou, o Executivo Regional já entregou 507 fogos habitacionais e prevê concluir mais 301 até ao final do ano.

“Vai faltar sempre, mas nós vamos continuar a construir”, afirmou, assegurando que o Governo mantém o investimento na habitação como uma das prioridades da legislatura.