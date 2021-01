Casal detido na Madeira por furto e roubo

Um homem e uma mulher, ambos madeirenses, de 22 e de 30 anos, foram detidos na Madeira pela prática dos crimes de furto e roubo.

"As detenções foram feitas na sequência de investigações em curso relativas à prática de diversos furtos em estabelecimentos comerciais com arrombamento e roubos na via pública, tendo os cidadãos sido conduzidos ao Estabelecimento Prisional do Funchal para cumprimento de pena de prisão efectiva", explica a PSP.

Além disso, a polícia indica que tem vindo a realizar várias acções, com agentes policiais uniformizados e à civil, na zona baixa da cidade do Funchal, no período nocturno. Nessas acções já identificou cerca de 30 cidadãos, dois deles conotados com a prática do crime de furto, tendo recuperado alguns materiais furtados de estabelecimentos comerciais, no valor total aproximado de 600 euros.

"O Comando Regional da Madeira aproveita a ocasião para relembrar a todos os comerciantes a importância da implementação de medidas de segurança passiva que possam dissuadir o cometimento de assaltos, nomeadamente, instalar sistemas CCTV, deixar as caixas registadoras visíveis, abertas e sem qualquer fundo de caixa, armazenar bens valiosos em locais seguros e fora de expositores no período noturno, assegurar-se que as portas e janelas encontram-se bem fechadas", termina o comunicado da PSP.