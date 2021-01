Morreu mais uma pessoa com Covid-19 na Madeira

Um homem, com 42 anos, infectado com Covid-19, faleceu esta manhã, na sua residência, em Gaula.

Para o local foram chamados, primeiramente, os Bombeiros Sapadores de Santa Cruz, que nem chegaram a entrar na residência do falecido, uma vez que foram alertados que o mesmo estaria infectado com o novo coronavírus.

Tendo em conta este novo cenário, foi accionada a equipa do Bombeiros Voluntários Madeirenses (BVM) que fazem o transporte de doentes infectados, bem como a Equipa Médica de Intervenção Rápida (EMIR). Mas já nada havia a fazer. O óbito foi declarado no local.

Trata-se da 30.ª morte associada à Covid-19 registada na Região, a quarta que acontece no domicílio. Todas as restantes ocorreram em unidades de saúde, nomeadamente na Unidade de Internamento Polivalente do Hospital Dr. Nélio Mendonça, dedicada à Covid-19.

A Secretaria Regional da Saúde e Protecção Civil, em nota enviada às redações, confirma o óbito, e dá conta de que o falecido tinha comorbilidades associadas. À família enlutada a SRS apresenta sentidas condolências.