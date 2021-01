PSP detém ladrão de fruta no Caniçal

O Comando Regional da Polícia de Segurança Pública (PSP) da Madeira procedeu, na passada terça-feira (dia 19 de Janeiro), à detenção de um cidadão português com 57 anos e à apreensão de vários quilos de fruta que havia sido furtada, no concelho de Machico.

As autoridades explicam, em comunicado, que a detenção acontece na sequência de uma denúncia de furto, apresentada no dia 15 de Janeiro, a informar que "tem vindo a ser recorrente nos últimos meses a subtração de cerca de meia tonelada de tangerinas e outras frutas pertencentes a uma exploração agrícola".

"Através da recolha de informação de que esses produtos seriam vendidos nos espaços comerciais na zona do Caniçal", a PSP encetou então diligências no sentido de interceptar os mesmos.

"No dia 19 de Janeiro pelas 10h30, foram interceptados os dois suspeitos que se faziam circular numa viatura, sendo que o condutor foi submetido ao teste quantitativo ao ar expirado e acusou a TAS (Taxa de Álcool no Sangue) de 3,22g/l e no interior do veículo foi encontrada uma caixa de fruta que havia sido furtada, existindo também informação que os intervenientes já haviam vendido fruta obtida ilegalmente na zona comercial do Caniçal", pode ler-se no relatório da PSP.

As autoridades informam ainda que, após diligências junto a várias lojas, foi possível recuperar vários quilos de fruta que foram devolvidas aos respectivos proprietários.

Ambos os suspeitos foram constituídos arguidos e sujeitos a termo de identidade e residência.