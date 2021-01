Boas práticas desportivas durante a pandemia premeiam cidade do Funchal

A Câmara Municipal do Funchal foi distinguida pela Rede de Municípios Amigos do Desporto, com o galardão ‘Intervenção COVID-19 do Ano 2020’, devido às suas políticas desportivas durante a pandemia. Um prémio que pretende distinguir o trabalho desenvolvido ao nível da intervenção dos municípios nas áreas da actividade física e do desporto, avaliando as medidas tomadas para continuar, de forma adaptada, a promover as boas práticas e a garantir a programação desportiva que as autarquias tinham delineadas para esse ano.

O Presidente da Câmara Municipal do Funchal, manifestou o seu contentamento por esta distinção, que “reconhece o nosso compromisso e esforço na promoção da actividade física e da saúde durante o processo de confinamento”, onde a autarquia procurou fazer com que o isolamento repentino e inesperado em casa, assim como o medo e o desânimo, “não fossem motivos para que os cidadãos deixassem de ser activos e adoptassem comportamentos sedentários”.

Miguel Silva Gouveia, diz que este prémio acaba por ser também “o reconhecimento do trabalho de vários anos” feito com a implementação de estratégias e da elaboração de um plano com vista à promoção global de actividade física ao longo de todo o ano. Uma ferramenta imprescindível sem a qual não seria possível responder de forma tão eficaz e em pouco tempo a esta situação.

A Autarquia difundiu, a partir do mês de Março de 2020, nos seus diversos canais de comunicação (Facebook, site da CMF, site Covid19 e Instagram), múltiplos conteúdos e actividades enquadradas no âmbito desportivo e direccionadas para toda a população funchalense, e demais interessados, como forma de minimizar os impactos do confinamento domiciliário. “As redes sociais acabaram por ser as nossas grandes aliadas na luta contra este inimigo invisível, permitindo que, apesar de todo o distanciamento, conseguíssemos chegar até às pessoas e continuássemos a promover a importância da atividade física como elemento fulcral na melhoria da qualidade de vida das pessoas”, adiantou o autarca., referindo que este reconhecimento “serve de estímulo para continuarmos a trabalhar e a moldar-nos a esta nova realidade”, já que o momento continua a ser “delicado”, sendo preciso “encontrar soluções de modo a que as actividades físicas, e o desporto em geral, continuem a fazer parte da vida dos funchalenses”

Recorde-se que o Funchal é uma Cidade Amiga do Desporto a nível nacional e “reconhece a importância das actividades desportivas na dinamização da economia local e no quotidiano de cada um de nós, em termos de manutenção de hábitos de vida saudáveis.”

O Funchal partilhou o pódio, na categoria de cidades com mais de 100 mil habitantes, com os Municípios do Porto e de Matosinhos.