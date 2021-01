Alerta para embarcação a afundar na Ponta do Sol era falso

O Subcentro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo do Funchal recebeu hoje um alerta a dar conta de que uma embarcação ‘Dou Dou I’ poderia estar a afundar com três pessoas a bordo, em frente à praia da Ponta do Sol.

Segundo uma nota emitida pela Capitania do Porto do Funchal, foi empenhada para o local a embarcação salva-vidas do Funchal do Instituto de Socorro a Náufragos, pelas 14h29, a Polícia Marítima por terra e os Bombeiros Voluntários da Ribeira Brava e Ponta do Sol. No entanto, após realizarem buscas não visualizaram nenhuma embarcação.

Depois de terem contactado populares foram informados de que um barco com as mesmas características se tinha dirigido para o cais da Ribeira Brava, tendo a embarcação salva-vidas ido até ao local e confirmado que a mesma tinha atracado e que estavam todos bem a bordo.