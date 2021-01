Deputada do PCP requer apoios para Boaventura e Ponta Delgada

A deputada do PCP no Parlamento Europeu, Sandra Pereira, considera que deverá ser activada a solidariedade da União Europeia para apoiar as populações e mobilizar meios para a retoma económica e a recuperação/reconstrução das zonas sinistradas, nas freguesias da Ponta Delgada e Boaventura, em virtude do temporal registado nos dias 24 e 25 de Dezembro.

Para o PCP, para além das medidas que venham a ser concretizadas pelo poder local e pelo poder regional, a par da solidariedade da República, justificam-se meios de intervenção por parte das instituições da União Europeia, com o objectivo de dar expressão material à política de solidariedade, de coesão social e territorial a esta região ultraperiférica". Sandra Pereira

Nesse sentido, hoje, a deputada do PCP no Parlamento Europeu, formalizou junto da Comissão Europeia um requerimento sobre os apoios às localidades afectadas.