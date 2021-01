CDU afirma que estratégias do GR para afugentar o pombo trocaz não são eficazes

A CDU considera que as estratégias levadas a cabo pelo Governo Regional para afugentar o pombo trocaz dos terrenos agrícolas são ineficazes. A CDU realizou, nesta tarde, uma iniciativa política na Camacha, nos sítios do Ribeiro Serrão e Rochão, com agricultores que experimentaram graves prejuízos provocados pelo 'Pombo Trocaz´, uma espécie protegida por via de legislação regional.

Edgar Silva questionou sobre quem protege os agricultores. "É inadmissível que sejam os agricultores da Região a pagar a factura dos custos inerentes à especial protecção garantida ao pombo trocaz. Não é justo que da parte do Governo Regional persista uma indiferença tão grande aos dramas sociais que fustigam o mundo rural e a agricultura familiar", afirmou.,

"Quando está em causa a luta pela sobrevivência da pequena agricultura, para a CDU torna-se indispensável concretizar medidas concretas e eficazes para proteger os agricultores. Se o pombo torcaz tem protecção especial, os agricultores não podem ser abandonados" ,garantiu.

É com esse intuito que a CDU anunciou que vai levar a cabo "um conjunto de medidas políticas e legislativas que serão levadas ao Parlamento Regional no sentido de dar resposta resolutiva aos problemas sentidos pela agricultura familiar e pelo mundo rural".

Edgar Silva ressalva que "nenhuma das frágeis estratégias aplicadas pelo Governo Regional para tentar afugentar o pombo torcaz dos terrenos agrícolas serve para evitar danos à produção e aos produtores. Já de pouco servem os brinquedos que o Governo Regional sugere aos agricultores. De facto, mais não são do que formas de brincar e de tentar iludir quem está farto de «trabalhar para o pombo»".