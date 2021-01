Cafôfo afirma que "contradições" do Governo Regional são foco de "intranquilidade nas populações”

O presidente do PS-M, Paulo Cafôfo, diz que "o anúncio de mais novas medidas restritivas por parte do Governo Regional são uma absoluta contradição com as mais recentes tomadas de posição públicas do próprio Governo, fazendo crescer a intranquilidade na população".

"É preciso recordar que o presidente do Governo anuncia estas medidas restritivas de recolher obrigatório e encerramento de escolas no dia em que o secretário regional de Saúde insiste no discurso de que está tudo controlado e que não existe transmissão comunitária, poucos dias depois do presidente dizer que os estudantes não precisam de ser testados porque as escolas são o lugar mais seguro e do vice-presidente referir que o importante é a economia", acusa.

No seu entender, o presidente do Governo Regional deverá esclarecer a todos os madeirenses e porto santenses "esta deriva governativa de se dizer uma coisa para se fazer outra, bem como o porquê de isolar-se na tomada de decisão, fechando as portas aos contributos dos parceiros sociais e oposição em temas da máxima importância para o futuro da população".