Saiba aqui que notícias marcam a agenda de hoje

O primeiro-ministro e líderes partidários reúnem-se hoje com especialistas para avaliar a situação epidemiológica da covid-19 em Portugal, um encontro marcado pela ausência do Presidente da República, que teve um teste positivo para o novo coronavírus.

Marcelo Rebelo de Sousa, que está assintomático, cancelou toda a sua agenda de hoje e dos próximos dias, incluindo a sessão de apresentação da situação epidemiológica, que se realiza na sede do Infarmed -- Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, em Lisboa.

No encontro, que contará com diversas apresentações técnicas, estarão presentes também dirigentes de confederações patronais e das estruturas sindicais, e está prevista a participação, por videoconferência, dos conselheiros de Estado e dos candidatos a Presidente da República.

Além da avaliação da pandemia nas várias regiões do país, está igualmente previsto um ponto de situação da campanha de vacinação contra a covid-19 pelo coordenador da 'task-force' do plano nacional, Francisco Ramos.

A reunião entre especialistas, dirigentes políticos e representantes de organizações da sociedade civil antecede a decisão, tida como certa, de colocar o país em novo confinamento geral para suster o avanço da pandemia depois de na última semana terem aumentado significativamente os números de mortos e de novos casos de covid-19.

Para hoje, também era esperado que o Presidente da República enviasse à Assembleia da República o decreto presidencial sobre as novas normas do estado de emergência. Na quarta-feira, a Assembleia da República deveria aprovar o decreto, reunindo-se depois o Conselho de Ministros para definir as novas medidas.

Na segunda-feira, o primeiro-ministro afirmou que o calendário institucional de decisão será cumprido com "grande velocidade" para que o país entre rapidamente num confinamento mais severo e defendeu que tem preparado os cidadãos para essas medidas mais restritivas.

Hoje, também é notícia:

CULTURA

O Ciclo de Piano da Casa da Música, no Porto, abre em vésperas de novo confinamento, com um recital do pianista David Craveiro, de 17 anos, num programa que inclui obras de Brahms/Busoni, Beethoven, Schumann, Debussy e Kapustin.

Natural de Coimbra, David Craveiro iniciou os estudos de piano em 2012, no Conservatório de Música de Seia, seguindo-se, de 2014 a 2018, o Centro de Cultura Musical, em Santo Tirso, e, em 2018, o Conservatório de Música do Porto, que frequentou até 2020. Recebeu o 1.º prémio e o prémio especial do Concurso Internacional Pro Piano de Bucareste, na Roménia, em 2019, e o 1.º prémio no Concurso do Conservatório do Porto.

O Ciclo de Piano da Casa da Música, anunciado pela instituição, prevê, até dezembro, recitais dos pianistas Arcadi Volodos, Alexandre Romanovsky, Grigory Sokolov, Yeol Eum Son, Claire Huangci, Vadym Kholodenko e Benjamin Grovesnor.

DESPORTO

FC Porto e Benfica procuram um lugar nos quartos de final da Taça de Portugal de futebol, um dia após a eliminação do Sporting, que foi derrotado no terreno do Marítimo, por 2-0, no arranque nos oitavos de final.

Antes de receber o Benfica na sexta-feira, no 'clássico' que ajudará a clarificar as contas da I Liga, os 'dragões' têm, em teoria, missão mais complicada, pois prosseguem a defesa do troféu na Madeira, frente ao Nacional, 11.º do campeonato e que na derradeira jornada perdeu na Choupana por 2-0 com o líder Sporting.

Com ou sem poupanças de Sérgio Conceição para o embate com o eterno rival, o campeão nacional procura no Funchal o 10.º triunfo consecutivo em todas as provas, em encontro marcado para as 18:00.

A partir das 21:15, as 'águias' defrontam o vizinho Estrela da Amadora --- agora no Campeonato de Portugal, mas com muitos anos de presença entre os 'grandes' ---, no regresso do treinador Jorge Jesus às suas origens para o futebol.

Mais cedo, às 14.00, o Rio Ave recebe outro clube habituado aos maiores palcos do futebol nacional, o Estoril Praia, destacado líder da II Liga, antes de Moreirense e Santa Clara se defrontarem, às 17:00.

ECONOMIA

Governo e sindicatos da função pública realizam uma reunião suplementar, a pedido dos representantes dos trabalhadores, depois de o executivo ter fechado as negociações salariais com uma proposta de aumentos que deixa de fora a maioria dos trabalhadores.

As três estruturas sindicais da administração pública com assento na negociação coletiva --- a Frente Sindical liderada pelo Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado (STE), a Federação de Sindicatos da Administração Pública (Fesap) e a Frente Comum --- vão ser recebidas no Ministério da Modernização do Estado e da Administração Pública, em Lisboa, pelo secretário de Estado José Couto.

Em causa está a proposta do ministério liderado por Alexandra Leitão, apresentada na quarta-feira aos sindicatos, que aumenta a remuneração base da função pública em 20 euros, para os 665 euros (valor igual ao do salário mínimo nacional) e que prevê aumentos de 10 euros para salários entre os 665 euros e os 791,91 euros.

Esta proposta representou uma valorização face à apresentada na primeira reunião, em que o Governo tinha proposto um aumento de 10 euros apenas até aos salários de 693,13 euros, mas, ainda assim, foi considerada insuficiente pelos sindicatos.

LUSOFONIA, ÁFRICA E COMUNIDADES

Os eleitores inscritos em Portugal e que se encontrem deslocados no estrangeiro podem começar a votar para as eleições presidenciais de 24 de janeiro nos consulados e missões diplomáticas, segundo informação oficial.

A votação antecipada decorre até quinta-feira, 14 de janeiro, de acordo com informação divulgada pelo Ministério da Administração Interna (MAI).

Poderão votar antecipadamente, os eleitores portugueses inscritos nos cadernos eleitorais em território nacional e que se encontrem deslocados no estrangeiro em exercício de funções, em representação oficial de seleção nacional, enquanto estudante, investigador, docente e bolseiro de investigação, doentes em tratamento ou pessoas que vivam ou acompanhem qualquer um destes eleitores.

Para votar, entre 12 e 14 de janeiro, os eleitores devem apresentar-se nas representações diplomáticas, consulados ou nas delegações externas das instituições públicas portuguesas definidas pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros.

A justiça do Luxemburgo deverá proferir a sentença de um cidadão português, acusado de ter assassinado e queimado o corpo da ex-companheira, também portuguesa, em 2017.

Nas alegações finais, em novembro do ano passado, o Ministério Público do Luxemburgo pediu a prisão perpétua para Marco Silva pela morte de Ana Lopes, com quem tem uma criança.

O crime ocorreu de 15 para 16 de janeiro de 2017, entre o Luxemburgo e França. O homem foi colocado em prisão preventiva em junho desse ano e continua detido no Centro Penitenciário de Schrassig, no grão-ducado.