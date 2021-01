Cafôfo espera que Marcelo recupere rápido da covid-19

O presidente do PS-M, Paulo Cafôfo, recorreu à sua página de Facebook para dizer que desejou rápidas melhoras ao presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que testou positivo à covid-19.

"Acabei de endereçar pessoalmente ao Presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa as mais rápidas melhoras, para que supere completamente da infecção de covid 19. É importante que recupere para a próxima batalha eleitoral e continue a enfrentar os imensos desafios que o país atravessa, que exigem da figura máxima do Estado Português a sensatez, empatia, equilíbrio e responsabilidade que tem assegurado no desenrolar da sua magistratura", lê-se na publicação, junto de uma fotografia com Marcelo.