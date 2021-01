Aulas presenciais suspensas nas escolas do 3.º ciclo e secundário

Tal como o DIÁRIO avançou em primeira mão, a partir desta quarta-feira, 13 de Janeiro, ficam suspensas as aulas presenciais para os alunos do 3.º Ciclo e dos Ensino Secundário em todas as escolas da Madeira até 31 de Janeiro.

Todos os restantes níveis de ensino, como creches, jardins de infância, pré-escolar, 1.º ciclo, 2.º ciclo, ensino profissional e especial mantêm as suas actividades de forma presencial.

Todas as actividades extraescolares, de forma presencial, ficam suspensas até 31 de Janeiro.