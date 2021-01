PS quer apoio extraordinário para os afectados pelo temporal

O Partido Socialista-Madeira, através do seu Grupo Parlamentar, vai apresentar um projecto de decreto legislativo regional que visa a existência de um apoio extraordinário do Governo Regional às pessoas que perderam bens em consequência do temporal que assolou a Região.

O anúncio foi feito por Paulo Cafôfo durante uma visita ao sítio da Ribeira Grande, em Machico, uma das zonas afectadas pelo mau tempo naquele concelho.

O líder do PS, acompanhado por deputados socialistas, o presidente e a vereadora da Câmara Municipal de Machico, Ricardo Franco e Mónica Vieira, e o presidente da Junta de Freguesia, Alberto Olim, expressou a sua solidariedade para com as pessoas que viram os seus bens serem destruídos, bem como para com o presidente da edilidade local e os restantes autarcas do concelho de Machico, que “estão a fazer tudo o que podem para ajudar as pessoas” a normalizarem as suas vidas, sendo este o “verdadeiro poder de proximidade”.

O responsável adiantou que o PS vai exigir um apoio extraordinário para as pessoas que, nos diferentes concelhos da Região, perderam casas, carros, terrenos e animais, mas também para as autarquias, a de Machico e todas as afectadas, para poderem recuperar as redes viárias, outras infraestruturas públicas e alguns recursos naturais que foram destruídos pelas intempéries.

Paulo Cafôfo lembrou que os recursos orçamentais das câmaras são parcos, pelo que o Executivo madeirense tem de “fazer chegar as ajudas”. “Não basta estar aqui para a fotografia. É preciso, depois da intempérie, os apoios que são prometidos poderem ser dados”, vincou, explicando que a proposta socialista visa dotar os autarcas de apoios para estes fins.

“Esta solidariedade tem de ser efectiva e tem de ser consagrada, de modo a que as pessoas, as câmaras municipais e as juntas de freguesia saibam com o que podem contar”, frisou.

Cafôfo disse ainda que, nestes tempos difíceis, todos (Governo, autarquias e partidos políticos) têm de estar do mesmo lado. “Espero que o Governo Regional possa fazer chegar o mais rápido possível a ajuda à Câmara, às juntas e às pessoas que foram afectadas por esta intempérie”, rematou.