Poderá faltar água em Santa Maria Maior

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) informa que amanhã, entre as 13 e as 17 horas, irá decorrer uma intervenção na rede de distribuição de água da Rua Conde Carvalhal, na freguesia de Santa Maria Maior, afectando o abastecimento em vários arruamentos.

São eles: Rua Conde Carvalhal (desde nº 122 até à Travessa do Vale Paraíso); Caminho Igreja São Gonçalo; Rua Nova da Igreja de São Gonçalo; Urbanização Modesto Trindade; Rua do Lazareto (da Rua Nova da Igreja à Escola de São Gonçalo); Casa Saúde Câmara Pestana; Escola Básica de São Gonçalo; Beco do Carteiro; Travessa da Pedra Mole; Beco do Regedor e Travessa da Casa de Saúde Câmara Pestana.