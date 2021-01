Juventude Popular congratula Bolsas de Criação Artística no Funchal

A JP – Juventude Popular da Madeira, estrutura autónoma do CDS-PP Madeira, e a sua concelhia do Funchal vieram hoje a público congratular a proposta de atribuição de bolsas de criação artística no concelho do Funchal.

Um projecto do executivo funchalense que, conforme publicou o DIÁRIO na sua edição impressa de ontem, visa atribuir seis bolsas no valores de 5 mil euros a três áreas distintas: área da escrita, área das artes performativas e área das artes visuais”, no sentido de proporcionar estabilidade aos artistas permitindo-lhes concentrar-se no seu trabalho criativo.

"A JP Madeira sempre defendeu a criação deste tipo de instrumentos de promoção da cultura", sublinha Pedro Pereira, recordando que “recentemente a JP Madeira defendeu a implementação desta medida na sua Escola de Quadros em Outubro de 2020 no Porto Santo".

O presidente da concelhia da JP Funchal reforça que apresentou a mesma ideia numa publicação nas redes sociais da estrutura no passado dia 17 de Novembro de 2020.

De acordo com a JP, esta medida “é crucial para elevar ainda mais a qualidade da produção artística regional e para promover o empreendedorismo cultural dos jovens, como sempre defendemos”.

Por seu turno, Simão Ferreira, presidente da JP Funchal, destaca que “a Madeira tem provado em vários momentos que tem imenso talento na área da cultura e das artes e por isso a promoção desse talento de forma a permitir que se desenvolvam carreiras e produtos de sucesso nesta área é uma enorme mais valia para a Região e para o concelho do Funchal”.

A Juventude Popular defende ainda que todos os projectos apresentados ao júri do concurso fiquem disponíveis para consulta pública, inclusive os seus planos financeiros, de forma a promover a transparência do concurso e a publicitação das ideias para que mesmo que não venham a merecer a aprovação da bolsa possam ter mais hipóteses de encontrar outras possibilidades de financiamento.