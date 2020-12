Colaborador do 'Atalaia' testa positivo para Covid-19

Um colaborador da Unidade de Cuidados Continuados Atalaia, gerida pela Associação Living Care, testou positivo para a Covid-19.

O caso foi identificado na sequência dos testes de despiste que têm sido feitos regularmente aos colaboradores dos dois espaços geridos por esta entidade, um em Câmara de Lobos, outro em Santa Cruz.

De acordo com a nota divulgada no início desta tarde, o Plano de Contingência foi activado de imediato, " com vista a assegurar a máxima protecção e salvaguarda dos nossos utentes, nomeadamente a activação de áreas de isolamento e contingência dentro da Unidade", adiantam.

A Unidade de Cuidados Continuados Atalaia "dispõe de um sistema de desinfeção por ozono. Este gás é um oxidante extremamente activo na eliminação de vírus, bactérias e fungos em superfícies e ambientes fechados, estando a ser utilizada em diversos países como medida de desinfecção regular".

Até ao momento não há registo de qualquer caso entre os 226 utentes que ali permanecem em regime de internamento. Está em curso o contacto com os familiares. Apenas um dos 136 colaboradores acusou positivo para a nova doença.