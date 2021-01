Quinto dia consecutivo com temperaturas negativas no Areeiro

Com a mínima a descer até aos -2,2 graus centígrados (ºC) na madrugada desta segunda-feira, na Estação Meteorológica Automática (EMA) do Pico do Areeiro, localizada a 1700 metros de altitude, este é já o quinto dia consecutivo com temperaturas do ar negativas nos pontos mais altos da ilha da Madeira.

Temperaturas também negativas foram registadas durante a última noite nas outras duas EMAs situadas acima da cota dos 1500, caso do Chão do Areeiro (1590 m), com -0,4ºC, e Bica da Cana (1560 m), com -0,1ºC.

Neste frio mês de Janeiro, somente nos dias 4,5 e 6 não se registaram temperaturas negativas do ar.

Esta segunda-feira o Pico do Areeiro regista, pelo quinto dia consecutivo, temperaturas abaixo de zero. Nesta vaga de frio, foram estes os extremos da temperatura mínima registados até a manhã de hoje: -0,3ºC, no dia 7; -2,6ºC, dias 8 e 10; -2,7ºC, dia 9; -2,2ºC, dia 11. Desde a última quinta-feira, no Pico do Areeiro sobressaem os ‘gélidos’ dias 8 e 9, dias em que a temperatura do ar manteve-se sempre com valores negativos, com máximas arrepiantes de -1,4ºC e -1,5ºc, respectivamente.

Também nestes dois dias, destaque para as pouco habituais temperaturas mínimas sentidas na baixa da cidade, ao ponto de no Funchal/Observatório terem sido registadas temperaturas abaixo dos dois dígitos (coisa rara junto à orla costeira do Funchal). Nos dias mais frios foram registadas mínimas de 9,9ºC e 9,7ºC, respectivamente nos dias 8 e 9 de Janeiro.