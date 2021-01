Cruzeiros no Verão 2021

Esqueça este frio invernal e comece a sonhar com o Verão e destinos mais soalheiros.

Assim, propomos três cruzeiros que reflectem a oferta especial em vigor da Royal Caribbean de até 60% de desconto no segundo passageiro:

Ilhas Gregas no Rhapsody of the Seas

Partida de 21 de Agosto – 7 noites – desde 607€ por pessoa em ocupação dupla.

Com partida de Veneza, a viagem inclui a passagem por Kotor, Corfu, Atenas/Piraeus, Mykonos, Olympia/Katakolon) e regresso a Veneza.

Mais datas disponíveis de Abril a Novembro.

Mediterrâneo Ocidental no Harmony of the Seas

Partida de 13 de Junho – 7 noites – desde 855€ por pessoa em ocupação dupla.

Com partida de Barcelona, inclui a passagem por Palma de Maiorca, Provença/Marselha, Florença/Pisa (La Spezia), Roma/Civitavecchia, Nápoles/Capri e regresso a Barcelona.

Mais datas disponíveis de Maio a Outubro.

Itália e Grécia no Odyssey of the Seas

Partida de 20 de Junho – 7 noites – desde 981€ por pessoa em ocupação dupla.

Com partida de Roma, a viagem inclui a passagem por Santorini, Mykonos, Atenas/Piraeus, Nápoles/Capri, e regresso a Roma/Civitavecchia.

Os preços indicados são por pessoa, em camarote duplo interior, em pensão completa e com taxas incluídas. Não incluem passagens aéreas, despesas de reserva, gratificações, Seguro, excursões, extras de carácter pessoal e quaisquer serviços não mencionados.

Os descontos promocionais estão já aplicados aos valores informados que está sujeitos à consulta de disponibilidade no momento da reserva.

Para informações mais detalhadas ou reservas, contacte-nos: Intertours Travel Consulting - 291208920 ou [email protected]

