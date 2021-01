Câmara de Lobos encerra atendimento presencial nos serviços municipais

O executivo municipal de Câmara de Lobos reuniu-se, hoje, com os presidentes das juntas de freguesia do concelho, para analisar a passagem de Câmara de Lobos a concelho de risco muito elevado de transmissão da COVID-19. Da reunião saiu a decisão de encerrar os serviços de atendimento presencial em todas as estruturas municipais e de freguesia para evitar deslocações de munícipes aos serviços.

Quanto ao início das aulas, a autarquia encontra-se já a fazer um levantamento das necessidades de equipamentos informáticos para a eventual retoma do ensino à distância, tendo pedido aos estabelecimentos de ensino a lista das necessidades de equipamentos.

Recorde-se que a Câmara Municipal de Câmara de Lobos, aquando do primeiro confinamento, adquiriu centenas de equipamentos informáticos, entre tablets, portáteis e routers, estando em contacto com fornecedores para adquirir alguns equipamentos que eventualmente possam faltar, se for decidido o retorno ao ensino não presencial.

A autarquia informou ainda que está finalizada a Plataforma de Gestão Municipal da COVID-19, estando pronta para entrar em funcionamento, faltando apenas o parecer favorável das autoridades de saúde para a partilha de informação.

Pedro Coelho diz que esta é “uma ferramenta fundamental para tomarmos medidas, não só no apoio às pessoas infectadas, bem como medidas preventivas em termos de gestão territorial da evolução da pandemia”. O autarca voltou a apelar ao cumprimento das normas emanadas pelas autoridades de saúde.