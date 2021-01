Madeira despede-se com fogo de um ano atípico

Um espectáculo de fogo de artifício, com novidades entre as quais uma forte aposta nos postos no mar, marcou o fim de 2020, um ano em que a pandemia de covid-19 marcou a vida das pessoas.

A entrada em 2021, o ano em que se espera uma retoma da normalidade até foi 'antecipada' no Funchal, por cinco minutos. O marcador que habitualmente mostra a data, em São Gonçalo e muda precisamente na passagem de ano, entrou em 2021 mais cedo.

Um sinal da vontade dos madeirenses em sair de um ano que não vai deixar saudades.

O espectáculo pirotécnico deste ano esteve a cargo da empresa Henrique Costa e Filhos e foi adjudicado por 980 mil euros e envolveu 59 postos de lançamento de fogo, 57 na ilha da Madeira e dois na ilha do Porto Santo.

Dos 57, 27 estavam no anfiteatro da baía do Funchal, 25 à beira-mar e cinco em plataformas marítimas.

Com mais um vídeo dos oito minutos de fogo, desejamos a todos um ano novo repleto de saúde.

Depois de visto o fogo, é hora de classificar o espectáculo.