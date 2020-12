Fotos ilustram montagens das 'bolsas de segurança' para o 'fogo' na Madeira

Já estão desde cedo no Funchal as equipas que estão a colocar no chão os autocolantes que criam as chamadas 'bolsas de segurança' para ver o fogo-de-artíficio do Fim-de-ano na 'baixa', respeitando o distanciamento social.

"Bolsas de segurança" chegam a mais de 10 mil pessoas Mas "este é o ano de ver o fogo em casa". Governo Regional fala numa diminuição significativa na ocupação hoteleira.

Ou seja, para as situações em que não é possível ver o fogo-de-artifício a partir de casa, o Governo Regional criou 'bolsas de segurança', nas quais é possível reunir um total de 10.300 pessoas.

Cada quadrado, círculo ou cruz tem capacidade para 5 pessoas no máximo.