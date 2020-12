Espectáculo pirotécnico envolve 78 operadores e cerca de 350 pessoas

A empresa HC&Filhos, no terreno desde o passado dia 6 de Dezembro, garante que está tudo a postos para mais um espectáculo de fogo-de-artifício na Região Autónoma da Madeira. 59 postos de lançamento (57 na Madeira e 2 no Porto Santo) voltam a assegurar um espectáculo memorável.

Desde 2010 que a empresa assegura vários eventos na ilha, entre os quais o Festival do Atlântico, ora como parceira, ora como organizadora. Marco Costa, director-geral da empresa, destaca o trabalho dos 78 operadores e das cerca de 350 pessoas envolvidas no projecto que, este ano, traz como novidade a contagem regressiva para as dozes badaladas.

A realização do espectáculo pirotécnico de 2020/2021 representa um investimento de quase um milhão de euros do Governo Regional, através da Secretaria Regional do Turismo e Cultura.