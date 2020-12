Posto de fogo junto a casas preocupa moradores do Imaculado

Cinquenta e nove postos de lançamento (57 na Madeira e 2 no Porto Santo) voltam a assegurar um espectáculo de fogo-de-artifício que se espera memorável, apesar de os postos colocados em algumas zonas da cidade estarem a ser contestados pela população.

Foi o caso do posto do Imaculado Coração de Maria que, segundo moradores, foi colocado junto a um conjunto de casas abandonadas, “o que poderá originar um incêndio”.

As mesmas fontes dizem-se desconfortáveis com a situação e garantem que mesmo esperando ver o fogo-de-artifício em casa não se sentem seguras com esta decisão.