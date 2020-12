Salesianos e 'Francisco Franco' com casos positivos de covid-19

Um aluno da Escola dos Salesianos e da Escola Secundária Francisco Franco testaram positivo para a covid-19, avança a Secretaria Regional de Educação no site.

No caso concreto da Escola dos Salesianos, trata-se do aluno referenciado a 2 de Dezembro que acabou por testar positivo. Como consequência, uma turma de 25 alunos manter-se-á em regime de aulas não presencial até indicação em contrário das autoridades de saúde.

Em relação à 'Francisco Franco', o teste positivo do aluno daquele estabelecimento de ensino levou a que uma turma de 21 alunos e dois docentes ficassem em regime de aulas não presencial.

Recorde-se que também uma criança de cinco anos, que frequenta o pré-escolar do Colégio de Santa Teresinha, testou positivo para a covid-19 após contactar com um familiar com estava infectado pelo novo coronavírus.