Novo caso positivo de covid-19 no Colégio de Santa Teresinha

Uma criança de cinco anos, que frequenta o pré-escolar do Colégio de Santa Teresinha, testou positivo para a covid-19 após contactar com um familiar com estava infectado pelo novo coronavírus, apurou o DIÁRIO.

Os alunos que contactavam directamente com a criança infectada irão ficar em isolamento, regressando depois após indicação das autoridades de saúde.

Recorde-se esta é o quarto caso positivo de covid-19 registado naquele estabelecimento de ensino.

O plano de contingência voltou a ser activado.