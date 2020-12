Gatos encontrados abandonados nos Canhas

É infelizmente mais uma situação de abandono de animais, desta vez na freguesia dos Canhas, onde uma ninhada de quatro gatos “que não devem ter mais do que dois meses, foram abandonados a beira de uma estrada, ficando a merce do ataque de cães, podendo ser atropelados como também maltratados pelo próprio ser humano”, denuncia uma residente local.

Foram encontrados este fim-de-semana “desorientados, à chuva e ao frio e com fome”. Quem os encontrou e lhes deu abrigo preocupou-se de imediato em garantir alimentação e algum conforto. Entretanto foram já realizados vários contactos com as associações no sentido de saber se estão disponíveis para acolhê-los.