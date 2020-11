Orçamento participativo do Funchal junta 102 propostas

102. Foi este o número de propostas que a Câmara Municipal do Funchal recebeu no âmbito do Orçamento Participativo do Funchal (OP) e que demonstra, segundo Miguel Silva Gouveia, a vontade dos funchalenses em utilizar os” instrumentos de democracia participativa”.

Na reunião de Câmara desta quinta-feira foi aprovado o arranque da votação fina, em Dezembro, e os projectos vencedores serão executados através de uma verba de meio milhão de euros.

O presidente da CMF, que foi o porta-voz das deliberações da Reunião de Câmara, registou com agrado a participação cívica dos funchalenses, entre Julho e Setembro, através plataforma online que permitiu apresentar propostas à cidade.

Miguel Silva Gouveia destacou o sistema utilizado na votação final, que este ano será feito “através de SMS ou da plataforma online do OP”, uma vez que, segundo o Autarca, “a participação Cívica é um dos pilares claros das políticas deste Executivo no desenvolvimento da cidade”.

Na Reunião de Câmara de hoje foi igualmente aprovada, por unanimidade, a atribuição de benefícios fiscais à reabilitação de dois prédios que se encontravam devolutos na Baixa do Funchal, um na Rua do Carmo e outro no Beco de Santa Emília.

O primeiro é “de especial valor patrimonial, pois ali se instalava a antiga Sinagoga do Funchal, e que será reabilitado para habitação e comércio”, referiu Miguel Silva Gouveia, salientando que o prédio do Beco de Santa Emília será reabilitado para fins habitacionais.