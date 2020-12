Caso de 'legionella' fecha estabelecimento hoteleiro no Porto Moniz

Um caso de doença dos Legionários levou ao encerramento de um estabelecimento hoteleiro no concelho do Porto Moniz, informou hoje o Gabinete do Secretário Regional de Saúde e Proteçcão Civil.

"No seguimento da ocorrência de um caso de doença dos Legionários num cidadão madeirense que pernoitou num estabelecimento hoteleiro no concelho do Porto Moniz, a Direcção Regional da Saúde deu início a uma investigação epidemiológica e ambiental que incluiu a inspeção sanitária ao edifício, equipamentos e amostragem da água da rede predial, na qual foi detetada a bactéria Legionella pneumophila serogrupo 1", pode ler-se na nota remetida à imprensa.

Perante este facto, a Direcção Regional da Saúde determinou o encerramento imediato do referido estabelecimento hoteleiro, que será levantado "assim que o mesmo já não representar risco para a saúde pública", assegura a autoridade regional de saúde.