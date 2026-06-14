Presença de curiosos impede trabalho da selecção previsto para a praia

A presença de muitos curiosos hoje na praia junto à unidade hoteleira que acolhe a seleção portuguesa de futebol em Palm Beach, nos Estados Unidos, impediu o trabalho que estava previsto, de adaptação às elevadas temperaturas.

A seleção orientada por Roberto Martínez tinha previsto para a manhã de hoje, pelas 10:00 locais (15:00 em Lisboa), uma ativação programada no microciclo de preparação para os jogos com adaptação às temperaturas altas, na praia em frente ao hotel.

Os jogadores da seleção nacional, entre eles Francisco Trincão, João Cancelo, Bernardo Silva, Rúben Neves ou Nélson Semedo, sairam do hotel e deslocaram-se para a praia, mas a presença de muitas pessoas no local, que tiravam fotos aos jogadores, levou a que recolhessem ao interior pouco depois.

Mais tarde, outros jogadores como João Félix, Rúben Dias, Pedro Neto ou Samu Costa voltaram ao areal, na companhia do selecionador Roberto Martínez de alguns elementos do 'staff', mas após um mergulho, também voltaram para dentro.

Apenas Martinez e Rúben Dias, que esteve ausente do treino da véspera, ficaram mais um pouco no local, mas acabaram também por entrar.

Com muita segurança, mas também com cada vez mais pessoas a tentar ver os futebolistas, a seleção nacional optou por realizar o trabalho previsto no interior da unidade hoteleira, numa zona mais reservada.

De tarde, Portugal tem agendada uma sessão de trabalho no Gardens North County District Park pelas 18:45 locais (23:45), com 15 minutos abertos à comunicação social. Antes do treino, pelas 18:00 (23:00), deverá ser Matheus Nunes a falar à comunicação social.

Portugal vai disputar o Grupo K e tem estreia marcada para quarta-feira frente à República Democrática do Congo, em Houston, numa partida com início agendado para as 12:00 (18:00).

Segue-se o estreante Uzbequistão em 23 de junho, também em Houston e igualmente com início às 12:00 (18:00), ficando o grupo fechado em 27 de junho, com Portugal a defrontar a Colômbia em Miami, num jogo que começa às 19:30 (00:30 de 28 de junho).

O Mundial2026, o primeiro de sempre com 48 seleções, vai decorrer até 19 de julho, nos Estados Unidos, no México e no Canadá.