‘Natal na Praça’ já mexe no Mercado dos Lavradores

Já cheira a Natal na Praça do Peixe, no Mercado dos Lavradores.

Hoje, realiza-se o primeiro dia do evento ‘Natal na Praça’, organizado pela Câmara Municipal do Funchal, que reúne empreendedores, marcas e vendedores madeirenses, transformando o espaço numa feira temática.

O evento, que acontece nos três primeiros domingos de Dezembro, entre as 09 e as 21 horas, decorre sob a temática ‘Decoração, Acessórios e Moda’, repetindo-se a 13 de Dezembro com ‘Iguarias do Natal madeirense’ e terminando dia 20 com diversas mostras locais, nomeadamente artesanato, alfarrabismo, velharias e gastronomia.

Esta 6.ª edição realiza-se sob várias medidas de segurança, adaptadas à situação pandémica que está a ser vivida nesta altura, que exige o uso de máscara, a desinfecção das mãos, uma porta de entrada e outra de saída, ambas controladas por seguranças para evitar ajuntamentos.