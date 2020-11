'Francisco Franco' e 'Caniço' com mais um aluno infectado com Covid-19

Há mais casos de Covid-19 entre a comunidade estudantil das escolas da Região, de acordo com a actualização feita esta tarde pela Secretaria Regional da Educação, Ciência e Tecnoclogia. Além dos dois alunos e um docente da Escola Profissional Dr. Francisco Fernandes, em São Martinho, há também um aluno da Escola Secundária Francisco Franco, no Funchal, e outro da Escola Básica dos 2.º e 3.º ciclos do Caniço, que estão infectados com o novo coronavírus.

No caso da 'Francisco Franco', uma turma de 27 alunos e 7 professores entram, agora, em regime de aulas não presenciais, até que as autoridades de saúde regionais autorizem o seu regresso à escola.

Situação semelhante é vivida por 4 turmas da Escola Básica dos 2.º e 3.º ciclos do Caniço, num total de 100 alunos e 7 professores. Todos iniciam, agora, aulas não presenciais.